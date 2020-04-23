Лос-Анджелес, США, , 04:40 — REGNUM Владельцы недвижимости подали иск в суд штата США Флорида на крупнейшую в мире сеть кинотеатров AMC из-за того, что она не платит за аренду. Об этом 23 апреля сообщил журнал Variety.

По имеющейся информации, компания Palm Springs Mile Associates, Ltd. хочет получить от AMC около $52,1 тыс в качестве арендной платы. Они заявили, что согласно контракту в случае его нарушения компания незамедлительно должна произвести выплаты арендодателю. Стоит особо отметить, что при этом они также потребовали от AMC выплатить сумму в размере 7,5 млн за причинённый ущерб.

В заявлении истцы отметили, что они осознают существование проблемы, которая возникла из-за эпидемии коронавируса, однако в ранее заключенном соглашении были чётко оговорены условия аренды и гарантии, в соответствии с которыми AMC обязана платить за аренду и должна выполнять свои обязательства.

AMC вынуждена была закрыть свои кинотеатры 17 марта 2020 года из-за карантинных мер, введённых в связи с эпидемией корнавируса. Ожидается, что их двери будут закрыты вплоть до конца июня 2020 года. Ранее аналитики заявили, что киносеть, и до этого испытывавшая финансовые проблемы, может начать процедуру банкротства и не открыться уже никогда.

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