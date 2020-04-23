Лос-Анджелес, США, , 03:13 — REGNUM Продюсеры фильма «Миссия невыполнима 7» могут отказаться от итальянской части производства из-за эпидемии коронавируса. Об этом 22 апреля сообщил журнал Variety.

Как сообщают инсайдеры, сейчас создатели фильма стоят перед выбором: вообще отменить съёмки в Италии или же провести их позже, осенью 2020 года. Причиной является то, что они могут получить разрешение на возобновление производства седьмого фильма до того, как Италия справится с эпидемией.

В этом случае им придётся менять сценарий, поскольку часть действия картины должна развернуться в Венеции. Таким образом, в зависимости от того, как будут развиваться события в течение следующих месяцев, продюсерам придётся принять соответствующее решение.

Ожидается, что премьера боевика «Миссия невыполнима 7» состоится в июле 2021 года. Фильм вновь снимает режиссёр Кристофер Маккуорри, который работал над созданием картин «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011), «Миссия невыполнима: Племя изгоев» (2015) и «Миссия невыполнима: Последствия» (2018).

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