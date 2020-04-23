Санкт-Петербург, , 01:35 — REGNUM Почти 200 тысяч рублей списали с банковской карты Анастасии Волочковой неизвестные, представившиеся в сообщениях судебными приставами, об этом рассказала в своем микроблоге сама балерина.

Сначала Волочкова решила, что это проделки мошенников, но потом на сайтах судов выяснила, что еще в 2017 году на нее подавал в суд некий «Тонус-клуб», о чем она не имела ни малейшего представления. Балерина считает произошедшее беспределом и планирует «до конца отстаивать правду».

Списанные деньги Волочкова, по ее словам, планировала потратить на продукты и другие покупки, необходимые во время самоизоляции, а также на лекарства для больного отца.

Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции театры и концертные площадки закрыты, спектакли, концерты и гастроли отменены, и многие артисты лишились источников дохода.