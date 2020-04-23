Баку, , 01:08 — REGNUM Известный оперный певец Юсиф Эйвазов запустил свое онлайн-шоу «Разговор с интересными людьми», трансляции которого будут вестись в Instagram артиста по средам и субботам.

Среди приглашенных — известные музыканты, причем, не только исполнители классической музыки, актеры, «звезды» шоу-бизнеса и продюсеры. 22 апреля состоялись две первые встречи Эйвазова в прямом эфире со знаменитым дирижером, худруком Мариинского театра Валерием Гергиевым и скрипачом, двукратным лауреатом премии Grammy Максимом Венгеровым.

Напомним, драматический тенор Юсуф Эйвазов выступает на самых известных оперных площадках мира — от Ла Скала до Большого театра. Ему присвоено звание Народного артиста Азербайджана.