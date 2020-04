Лос-Анджелес, США, , 00:07 — REGNUM В интернете появился тизер сиквела фантастического боевика «Веном», его опубликовал исполнитель главной роли актер Том Харди в своем Instagtam.

В тизере нет никакого действия, только проявляющиеся под напряженную зловещую музыку логотип и заглавие фильма, который в оригинале будет называться: «Venom: Let There Be Carnage» («Веном: Да будет бойня» — намек на кличку главного злодея, Карнажа), а также дата выхода — 25 июня 2021 года.

Ранее премьера «Венома 2» планировалась на 2 октября этого года. Перенос, скорее всего, связан с пандемией коронавируса, приостановившей производство большинства ожидаемых фильмов.

Напомним, фильм «Веном» был снят по мотивам комиксов Marvel, история является спин-оффом цикла о «Человеке-паук». В ее центре — хищное инопланетное существо-симбионт и его носитель, опальный журналист Эдди Брок.