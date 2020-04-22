Лос-Анджелес, США, , 23:32 — REGNUM На четвертый сезон продлен фантастический сериал «Мир Дикого Запада», сообщило 22 апреля издание Variety.

Кэсси Блойс, программный директор канала НВО, на котором выходит сериал, выразил свое восхищение оригинальными творческими идеями создателей сериала Джонатана Нолана и Лизы Джой и признался, что ему не терпится увидеть «куда заведет их вдохновение». По его словам, решение о продлении сериала было принято еще до завершения съемок текущего сезона, финальная серия которого выйдет 3 мая.

Напомним, сериал «Мир Дикого Запада», первый сезон которого вышел в 2016 году, основан на одноименном фильме 1973 года, созданном Майклом Крайтоном. В центре сериала — тематический парк развлечений по мотивам культуры вестернов, населенный андроидами. Посетители могут делать с наделенными искусственным интеллектом ряжеными «куклами» что угодно, даже убивать их. Но однажды в программе некоторых андроидов происходит сбой, и они сами становятся способны на убийство. В сериале поднимаются непростые вопросы свободы воли и взаимоотношения творцов с их творениями.