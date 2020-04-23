Тегеран, , 08:02 — REGNUM Иранский документальный фильм «Жизнь среди военных флагов» режиссера Мохсена Эсламзаде вошёл в программу показа на кинофестивале Visions du Réel в Швейцарии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 апреля.

Иранский фильм «Жизнь среди военных флагов» ранее получил награду от Cinema Vérité и вошел в число 10 лучших фильмов на иранском кинофестивале Fajr.

Картина Мохсена Эсламзаде описывает войну с двух точек зрения. Речь идёт об одной деревне на северо-западе Афганистана. Картина показывает зрителю играющих детей, пастухов и фермеров, собирающих урожай. Однако в деревне неспокойная обстановка, так как люди должны жить среди талибов, сил США и афганской армии.

Согласно официальному сайту, Visions du Réel является одним из немногих швейцарских кинофестивалей, представляющих к показу мировые премьеры. Это событие также дает уникальную возможность встретиться и познакомиться с кинорежиссерами, которые присутствуют на показах фильмов. Фестиваль также является ступенькой для молодых талантов.