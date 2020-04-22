Москва, , 22:40 — REGNUM Пикантной фотосессией решила развлечь себя и поклонников во время самоизоляции певица Вера Брежнева.

«Звезда» снялась у себя дома на веб-камеру в боди телесного цвета и в таких интригующих позах, что можно было подумать, что певица полностью обнажена. Некоторые из подписчиков ее Instagram «купились» и оставили возмущенные комментарии, спрашивая, куда только смотрит муж — продюсер Константин Меладзе. В ответ Брежнева сообщила, что супруг не только смотрит, но и утверждает все ее фото. Впрочем, большинство подписчиков выразили свое восхищение идеальной фигурой 38-летней артистки.

Напомним, украинская певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева (настоящая фамилия — Киперман) известна своим четырехлетним участием в группе «ВИА Гра». В настоящее время она продолжает сольную карьеру, снимается в фильмах («Любовь в большом городе», «Ёлки», «Джунгли»). С 2015 года Брежнева замужем за продюсером Константином Меладзе.