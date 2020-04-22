Москва, , 22:01 — REGNUM «Маразмом и безвкусицей» назвал костюмы певца Филиппа Киркорова скандальный шоумен и бывшая звезда «Дома 2» Рустам Солнцев.

Демарш вызван тем, что исполнитель, как поговаривают, планирует распродать часть своего гардероба, чтобы поправить свои финансовые дела, пошатнувшиеся за время карантина. По мнению шоумена, костюмы слишком дорогие и экстравагантные, чтобы их купили поклонники — они не пригодны для того, чтобы просто носить их, а публика Киркорова не настолько элитарна, чтобы коллекционировать дорогие наряды с чужого плеча.

Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции концерты и гастроли российских «звезд», запланированные на этот год, отменены, в связи с чем артисты несут большие убытки.