Сочи, Краснодарский край, , 19:22 — REGNUM Проект онлайн-концертов запустил Парк науки и искусства «Сириус», расположенный в городе Сочи с 17 апреля на своем YouTube-канале.

В программе — записи концертов, проходивших на площадках «Сириуса» в прошлом году и в начале этого года. Проект #СириусДома начался концертом джазовой певицы Фантине и ее оркестра. Игорь Бутман и его джазовый оркестр порадовали соблюдающих самоизоляцию слушателей 22 апреля. Записи концертов Большого симфонического оркестра имени Чайковского под управлением дирижера Владимира Тимофеева прозвучат онлайн 24 и 29 апреля в 19:00.

Напомним, сочинский Парк науки и искусства «Сириус» был создан фондом «Талант и успех» в 2017 году, он разместился в бывшем здании главного медиацентра Олимпиады-2014. Здесь проводятся фестивали науки и творчества, мастер-классы, лекции, концерты и художественные выставки. Из-за эпидемии коронавируса «Сириус» не принимает посетителей, как и подавляющее большинство культурных объектов в стране.