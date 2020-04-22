Калининград, , 18:21 — REGNUM Тяжелые времена карантина и самоизоляции, вызванные пандемией коронавируса, дали весомый повод инициативной группе из Калининграда начать сбор предметов и документов, «олицетворяющих» жизнь весной 2020 года. Когда эпидемиологическая обстановка улучшится, она намерена открыть «Музей самоизоляции».

Как сообщает «Российская газета», инициатором создания экспозиции об эпохе COVID-19 выступил Александр Быченко, уже имеющий опыт создания частных музеев: не его счету Altes Haus, рассказывающий о жизни города в начале ХХ, готовится к открытию «Дом Китобоя» о Калининграде в советское время.

Организаторы призывают граждан сохранять все вещественные доказательства до передачи их для новой экспозиции после пандемии. Это могут быть маски, в том числе самодельные, поделки, сделанные во время долгого сидения дома, различные документы и многое другое.

Расположится новый музей в историческом парке «Замок Инстербург» в городе Черняховске.