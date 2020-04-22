Штат Калифорния, США, , 17:04 — REGNUM Руководство кинокомпании Warner Bros. Приняло тяжелое решение — в связи с пандемией коронавируса премьера нового мультипликационного фильма «Скуби-ду» пройдет не кинозалах, как планировалось, в сети. Об этом сообщает известное издание о кино The Hollywood Reporter.

Предположительно 15 мая на различных онлайн-платформах поклонники исследователей паранормальных явлений могут увидеть новые приключения любимых героев. Сюжет разворачивается вокруг похищения неунывающих Скуби-Ду и Шэгги. На их поиски, понятное дело, отправляются верные товарищи…

Трейлер появился в интернете 5 марта.