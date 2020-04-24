24 апреля 2020 | Время чтения 7 мин

Корреспондент ИА REGNUM пообщался с любимым YouTube-блогером российских гиков и геймеров Дмитрием Сыендуком. О жизни популярного аниматора на карантине и работе над будущими проектами — читайте в материале.

Артём Дубровский, , 11:27 — REGNUM Вряд ли в современной России найдётся хоть один геймер или гик, незнакомый с именем Дмитрия Сыендука. Этот талантливый аниматор, переводчик и актёр озвучки покорил YouTube своими комедийными короткометражными мультфильмами и стал добрым другом для многих ценителей поп-культуры. Более широкой аудитории Сыендук может быть также знаком как человек, познакомивший массового зрителя с «Риком и Морти» — совершенно безумным (в самом хорошем смысле этого слова) сериалом Джастина Ройланда и Дэна Хармона.

Сыендук Иван Шилов © ИА REGNUM

В преддверии выхода продолжения «Рика и Морти» на телеканале «2×2» (премьера состоится уже 4 мая 2020 года) Дима согласился ответить на несколько вопросов корреспондента ИА REGNUM. Сегодня в программе: жизнь Сыендука на карантине, новые авторские проекты популярного аниматора и рассказ о его отношении к знаменитому «Тетрису».

Как выглядят будни Сыендука на карантине? Чем занять себя, чтобы не сойти с ума во время самоизоляции?

Сыендук: Я и без карантина любил загружать себя кучей больших и мелких проектов, но тут всё уже как будто бы окончательно выходит из-под контроля. Сейчас одновременно рисую пилот нового оригинального мульта, перевожу мангу по Сонику, разрабатываю бумажный журнал и потихоньку собираю несколько больших и важных роликов для YouTube. Думал, что наконец-то смогу хотя бы на карантине прочитать все накопившиеся книги и пройти все залежавшиеся игры, но пока не получается.

Сказывается ли пандемия на твоей работе? Что изменилось и от каких планов пришлось отказаться?

Сыендук: Скучаю по путешествиям. Трэвел-формат «Гик-Трип» на 2020 год полностью отменяется, но зато есть возможность сконцентрироваться на том, что давно откладывал — на мультфильмах собственного производства, среди которых новый анимационный проект от Егора, моего верного брата по разуму и давнего соавтора. Похоже, в этом году на sndk.tv будет много мультиков.

Дмитрий Сыендук «2х2» ©

Как в это непростое время обстоят дела с твоим магазином Geek Trip? Есть ли уже сейчас какие-то планы по возобновлению работы после окончания карантина?

Сыендук: Geek Trip продолжает работу в качестве онлайн-магазина с курьерской доставкой по всей России. Хорошо, что она у нас была введена с самого момента открытия, иначе было бы гораздо тяжелее, и не уверен, что в нынешних условиях была бы надежда на «выживание» физической точки. Двойная ложка дёгтя в том, что у нас очень не вовремя поменялся арендатор: новый владелец креативного пространства «Ткачи» решил устроить полную переделку здания под типичный офисный бизнес-центр. 75% наших соседей уже либо закрылись, либо переехали. После карантина нам тоже предстоит выбрать один из этих вариантов развития событий (склоняюсь ко второму, само собой).

Стоит ли фанатам ожидать, что за время пандемии ты сгенерировал несколько новых крутых идей и совсем скоро ворвёшься с ними на просторы YouTube?

Сыендук: Определённо. Но не могу гарантировать, что это произойдёт прям СКОРО, учитывая трудоёмкость анимации и мою предстоящую загруженность в мае. Большая часть месяца у меня уйдёт на работу над остатком четвёртого сезона «Рика и Морти», а также над «Солнечными Противоположностями», которые решили выпустить одновременно с дедом и внуком. Это новый мультсериал от Джастина Ройланда, не жду от него абсолютно ничего, решил взяться просто для галочки. Да, как я уже говорил, люблю обложиться кучей проектов.

В твоих роликах часто упоминаются комиксы по «Рику и Морти» — обычно ты хвалишь их за сюжет и юмор. Если можно было бы отдать своё предпочтение чему-то одному, комиксу или оригинальному мультсериалу, что бы ты выбрал?

Сыендук: Комиксы про Рика и Морти— это всего лишь побочный продукт на основе шоу, без которого их бы не существовало вообще. Поэтому, разумеется, мультсериал всегда на первом плане. Это отличное дополнение к сериалу, но не более.

Как ты считаешь, чего зрителям стоит в дальнейшем ждать от «Рика и Морти»? У начала четвёртого сезона было много смешанных отзывов, не начнёт ли планка качестве падать и в дальнейшем?

Сыендук: Опыт других подобных долгоиграющих проектов («Симпсоны», «Гриффины») подсказывает, что падение планки качества неизбежно. Но я думаю, сейчас главная проблема «Рика и Морти» в слишком больших паузах между новыми сериями. Это каждый раз создаёт ощущение, будто нас ждёт нечто особенное. Я не считаю начало четвёртого сезона хуже основной массы предыдущих серий — новые эпизоды примерно такие же, как и раньше (не считая сюжетообразующих про «Злого Морти»).

Если говорить об анимации, так она наоборот объективно с каждым сезоном становится только лучше и дороже. Впереди ещё шесть сезонов, контракт на которые у студии уже заключён. Там обязательно будут как плохие, так и хорошие серии.

В своё время ты открыл «Рика и Морти» для всех российских зрителей. Есть ли у тебя на примете другие малоизвестные сериалы, которым стоит дать шанс на «раскрутку»?

Сыендук: Из новинок вряд ли могу что-то выделить, а вот среди старья полно классных штук без перевода: Duckman, Invader Zim. Стоит также обратить внимание на современную французскую анимацию, Vermin выглядит любопытно. Но гораздо интереснее сейчас, конечно, работать над собственными оригинальными проектами. Ждите премьеру первой ласточки от нас с Егором уже в начале мая.

Расскажи о своём сотрудничестве с «2×2». В какой момент блогер попадает на любимый многими телеканал?

Сыендук: Полагаю, огромную роль в этом сыграла моя личная любовь к «2×2». В подростковом возрасте телеканал оказал на меня большое влияние, и я всегда мечтал стать к нему хоть немного причастным.

Если бы проект «Сыендук» в своё время не выстрелил, то как бы сейчас выглядела твоя жизнь? Есть ли профессия, которой ты мог бы посвятить себя (помимо уже выбранного пути)?

Сыендук: «Сыендук» не был проектом — YouTube-канал просто позволял мне экспериментировать, учиться и испытывать знания на практике. Он и сейчас продолжает выполнять функцию площадки для экспериментов. Именно поэтому первые более-менее «серьёзные» оригинальные мультфильмы появятся именно здесь, а не сразу на каком-нибудь телеканале или стриминговом сервисе.

Думаю, что без «Сыендука» я занимался бы примерно тем же, потому что всегда мечтал создавать мультфильмы, переводить мультфильмы и рассказывать про мультфильмы. Скорее всего, я бы просто устроился работать на «2×2» на фуллтайм.

Ты — отличная ролевая модель для молодых гиков, которые ещё только мечтают начать зарабатывать на своих увлечениях. Что посоветуешь? Как стать известным и успешным, при этом не потеряв любимое дело?

Сыендук: У всех свои рецепты, наверное. Десять лет назад у меня не было ни нормального микрофона, ни графического планшета. «Летучую Мышцу» я рисовал мышкой. pony.mov озвучивал на Genius за 70 рублей. В рекламу, соответственно, тоже не вкладывался, в кармане порой даже на обед в универе денег не было. Меня не устраивало положение дел, хотелось кушать. Я подрабатывал в свободное от учёбы время на всякой фигне, типа раздачи листовок, но мне хотелось заниматься тем, что реально приносит удовольствие. Поэтому приходилось вертеться и включать изобретательность, чтобы начать монетизировать хобби. У меня нет готовой инструкции для вас, у каждого она должна быть своя.

Когда мы уже увидим Сыендука в большом кино? Или, возможно, это будет не российское кино?

Сыендук: Я ужасный актёр и дико боюсь камеры, так что либо никогда, либо очень нескоро. Гораздо выше шансы меня услышать, а не увидеть в кино, но пока предложений или планов на этот счёт нет.

Обладая нужными ресурсами и командой, экранизацию какой видеоигры ты бы снял?

Сыендук: Определённо, «Тетрис». Это одна из важнейших игр в истории, тем более от нашего соотечественника. Мог бы получиться отличный фильм о том, как её вообще получилось создать в условиях СССР, где индустрии видеоигровых развлечений как таковой не было в принципе. Вообще меня удивляет, как мало «Тетриса» в жизни россиян. Даже в сувенирных лавках для иностранных гостей нет ничего, связанного с «Тетрисом»: уж хотя бы набор магнитиков можно было сделать. «Тетрис» — это наше всё, это же как матрёшка. России нужно больше «Тетриса».

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