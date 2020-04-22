Нью-Йорк, США, , 13:50 — REGNUM Netflix установила рекордные показатели прибыли в первом квартале 2020 года благодаря резкому росту подписчиков. Об этом 22 апреля сообщает сайт investfuture.ru, ссылаясь на отчётность компании.

Прибыль онлайн-кинотеатра составила рекордные $709 млн — этот показатель более чем в два раза превышает прошлогодний. Такого результата удалось достичь благодаря росту подписчиков сервиса, вызванному вынужденным карантином.

Напомним, Netflix — это американская компания и принадлежащий ей одноимённый видеостриминговый сервис. Он был запущен в 2007 году.

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