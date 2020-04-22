Людиново, Калужская область, , 09:13 — REGNUM Обновленные экспозиции представят к предстоящему юбилею Победы в Великой Отечественной войне в людиновском филиале калужского объединенного музея-заповедника — музейно-краеведческом центре «Музей комсомольской славы», сообщили 22 апреля корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры Калужской области.

Экспозиция в музее комсомольской славы города Людиново Admoblkaluga.ru

В настоящее время в здании музея проходит ремонт и обновляют выставочное пространства. Ранее здесь на средства президентских грантов были созданы две выставки, посвящённые Великой Отечественной войне: «В Годы суровых испытаний. Людиново в 1941—1942 гг.…» и «Людиново 1943 — 1945 гг.».

Помимо выставочной деятельности музей комсомольской славы» в Людинове богат обширным библиотечным фондом по краеведению, истории молодежного движения и Великой Отечественной войны, что даёт возможность для написания исследовательских, научных и курсовых работ. Сотрудники музея предлагают посетителям лекции и тематические экскурсии по различным аспектам истории города, а на основе кинотеки при музее создан кинолекторий.

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