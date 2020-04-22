Лос-Анджелес, США, , 07:50 — REGNUM У продолжения комедии «Лоботрясы» (Mallrats) будет много общего с оригинальным фильмом, который Кевин Смит снял в 1995 году. Об этом 22 апреля сообщил портал Screen Rant.

Режиссёр заявил об этом во время общения с фанатами в сети. Он отметил, что чувствовал себя «странно», когда, работая над сценарием «Лоботрясов 2» (Twilight of the Mallrats), пересматривал картину. Смит пояснил: это чувство возникало у него потому, что в новом сценарии он повторил множество ходов, реализованных им в оригинале.

Первая часть «Лоботрясов» вышла на экраны в октябре 1995 года. Это был второй фильм Смита после «Клерков», которые принесли ему успех и славу режиссёра. События картины происходят до тех, что были показаны в «Клерках», в центре повествования находятся друзья Броди Брюс (Джейсон Ли) и Ти Эс (Кевин Смит), которые решают развеяться в торговом центре после того, как их бросили подруги.

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