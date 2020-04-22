Лос-Анджелес, США, , 07:30 — REGNUM Автор комиксов, писатель и бывший сотрудник ЦРУ Том Кинг намекнул фанатам, что он может работать над проектом, имеющим отношение к вселенной «Хранителей». Об этом 22 апреля сообщил Screen Rant.

https://twitter.com/TomKingTK/status/1252236752061820928

Кинг опубликовал в Twitter страницу из некого «безумно амбициозного макси-сериала», который, как он отметил, «ещё даже не был анонсирован». Фанаты предположили, что это работа художника Хорхе Форнеса, с которым Кинг ранее работал над комиксом про Бэтмена.

Особо внимательные из них заметили: на рисунке изображена комната, в которой висит та же самая картина, что Озимандий из «Хранителей» повесил на своей арктической базе.

Когда один из фанатов задал автору по этому поводу вопрос, тот лишь неубедительно ответил: «Понятия не имею, о чём ты говоришь».

https://twitter.com/TomKingTK/status/1252255905518956544

Оригинальный комикс «Хранители» Алану Мура компания DC публиковала с сентября 1986 года по октябрь 1987-го. В 2009 году режиссёр Зак Снайдер снял по нему одноимённый фильм, а в 2019 года телеканал HBO показал сериал «Хранители», над созданием которого работал продюсер Деймон Линделоф.

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