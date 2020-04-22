Тегеран, , 07:06 — REGNUM Тегеранский симфонический оркестр пригласил музыкантов всего мира присоединиться и выступить онлайн с целью оказания поддержки людям, находящимся дома на карантине в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 21 апреля.

После онлайн-выступления иранского национального оркестра Фонд Рудаки поставил на повестку дня выступление Тегеранского симфонического оркестра. Руководитель отдела по связям с общественностью Фонда Рудаки Омид Седдиг сообщил журналистам IRNA, что приглашение направлено на исполнение 9-й симфонии Бетховена, которая будет транслироваться в виртуальном пространстве.

«Оркестр возглавит итальянский дирижер Паоло Ольми», — отметил Седдиг.

С самого начала вспышки болезни Иран отменил все концерты, чтобы остановить распространение вируса. Многие иранские артисты начали выступать в интернете.

Глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что в общей сложности 84 802 человека были заражены вирусом COVID-19 в Иране, из которых 5297 человек погибли. Он также отметил, что за последние 24 часа было выявлено 1297 новых случаев заражения.