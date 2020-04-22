Тегеран, , 07:47 — REGNUM Иранский короткометражный фильм «Жизнь, унесенная ветром» режиссеров Сиаваша Саеда Панаха и Омида Гариби будет показан на Международном фестивале Pathological Films в Риме. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 21 апреля.

«Жизнь, унесенная ветром» повествует о старой женщине, которая вспоминает своё горькое детство, увидев воздушного змея.

Иранский короткометражный фильм ранее получил приз на Международном кинофестивале Roshd, являющемся одним из старейших кинофестивалей в ближневосточной Азии, истоки которого восходит к дореволюционной эпохе в Иране.

Мероприятие направлено на презентацию короткометражных художественных фильмов про патологии людей во всем мире. Фестиваль уделяет особое внимание вопросу предотвращения нанесения вреда таким людям со стороны семьи и общества.

В связи со вспышкой коронавируса кинофестиваль будет проходить в режиме онлайн. Международный фестиваль пройдёт в итальянской столице и завершится 26 апреля.