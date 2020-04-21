Москва, , 18:30 — REGNUM 27 апреля телеканал «Россия 1» начинает демонстрацию восьмисерийного фильма «Черное море». Показ картины приурочен к празднованию 75-летия Победы.

Действие ленты разворачивается в 944 году. По сюжету капитан третьего ранга, опытный контрразведчик Сергей Сабуров должен обнаружить и уничтожить, расположенную под Новороссийском немецкую школу по подготовке диверсантов-подводников. Группа лазутчиков готовит подрыв кораблей Черноморской и Азовской флотилий…

Режиссер — Сергей Щербин, известный по таким работам как «Страсти по Чапаю», «Трюкач», «За три дня до любви». В главных ролях снимались Павел Трубинер и Екатерина Вилкова.