Лос-Анджелес, США, , 07:11 — REGNUM Пирс Броснан в очередном интервью журналистам рассказал смешную историю о том, как Квентин Тарантино обратился к нему с предложением снять фильм про Джеймса Бонда. Об этом 20 апреля сообщил портал Digital Spy.

Актёр сообщил: после того, как на экраны вышла вторая часть «Убить Билла», Тарантино захотел встретиться с ним. Броснан, ценящий пунктуальность, пришёл на встречу вовремя, однако ему пришлось прождать режиссёра, общающегося с прессой, более получаса.

Тарантино появился к тому моменту, когда актёр уже успел выпить несколько бокалов алкоголя и был «довольно взволнован», однако режиссёр, как выяснилось, тоже оказался нетрезв.

«Он стучал по столу, говоря, что ты лучший Джеймс Бонд, и я хочу сделать Джеймса Бонда», — рассказал Броснан, добавив, что в этот момент в ресторане было очень тесно и в тот момент он подумал, что режиссёру стоило бы быть потише, однако никто не может сказать «успокойся» Квентину Тарантино.

«Он захотел сделать «Джеймс Бонд» (алкогольный коктейль — ИА REGNUM), а я пошел к стойке и сказал им, что об этом не может быть и речи. Никакого Квентина Тарантино для Джеймса Бонда», — добавил актёр.

Несмотря на то, что встреча закончилась ничем, Броснан признался, что он хотел бы посмотреть на фильм «бондианы», в котором были бы самурайские мечи и сквернословящий Агент 007.

Напомним, Пирс Броснан снялся в таких фильмах «бондианы», как «Золотой глаз», «Завтра не умрёт никогда», «И целого мира мало» и «Умри, но не сейчас». Последней работой актёра в кино стала роль Эрика Эрикссона в предстоящей комедии Netflix «Евровидение».

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