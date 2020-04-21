Лос-Анджелес, США, , 06:37 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. решила отложить премьеры кинокомиксов «Шазам 2», «Бэтмен» и «Флэш» из-за эпидемии коронавируса. Об этом 21 апреля сообщил портал Screen Rant.

Вторая часть фильма «Шазам», премьера которого должна была состояться 1 апреля 2022 года, отложена примерно на семь месяцев, картина выйдет на большие экраны 4 ноября 2022-го. Портал Digital Spy обратил внимание, что новая дата уже занята безымянным фильмом Disney.

Что касается кинокомикса «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном, который снимает режиссёр Мэтт Ривз, то дата его релиза была перенесена с 25 июня на 1 октября 2021 года.

Warner Bros. также вновь отложила премьеру «Флэша», теперь на месяц. Картина должна была выйти 3 июня 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что создатели фильма «Множественные святые Ньюарка», который является приквелом к сериалу «Клан Сопрано», решили отложить его премьеру на полгода. Фильм выйдет на экраны 12 марта 2021 года, а не 25 сентября 2020-го.

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