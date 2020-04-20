Прага, , 18:24 — REGNUM Один из создателей легендарного мультсериала «Том и Джерри» Джин Дейч скончался 20 апреля в Праге на 95-м году жизни.

Юджин Мерри Дейч — таково было полное имя аниматора — родился в Чикаго, затем вместе с семьей переехал в Лос-Анджелес. Он с детства имел способности к рисованию, но после школы, увлекшись авиацией, устроился чертежником в авиастроительную компанию North American Aviation и даже начал учиться на военного летчика, но перенесенная болезнь заставила его отказаться от этой мечты и искать себя «на гражданке». Тогда Дейч и начал развивать свой талант художника, устроившись в United Productions of America (UPA). Через некоторое время одаренный аниматор стал креативным директором студии Terrytoons, где создал множество полюбившихся зрителям персонажей.

В 1959 году Джин Дейч основал собственную студию Gene Deitch Associates, Inc. В 1961 году созданный им короткометражный сатирический мультфильм «Манро» о по ошибке попавшем в армию четырехлетнем ребенке удостоился «Оскара». Дейч работал над ним в Праге, получив финансовую помощь от международной продюсерской компании Rembrandt Films. Здесь художник нашел не только вдохновение, но и любовь — женившись на гражданке Чехословакии, он остался в Праге навсегда. Это не помешало ему работать над последующими своими мультфильмами для Rembrandt Films. Им были созданы 13 классических серий «Тома и Джерри», он участвовал в создании сериалов «Морячок Попай», «Сумасшедший кот», «Блаффины», короткометражек «Хоббит», «Как избежать дружбы», «Гиганты», «Там, где живут чудовища» и других.

Напомним, мультсериал «Том и Джерри» о неудачных попытках простодушного кота поймать ловкого и находчивого мышонка был создан в 1940 году режиссерским дуэтом Уильямом Ханной и Джозефом Барберой. С 60-х годов после закрытия анимационного производства на студии MGM, новые серии создавались Джином Дейчем в Rembrandt Films и Чаком Джонсом в MGM Animation/Visual Arts. В настоящее время правами на сериал владеет компания Warner Bros.