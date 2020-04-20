Москва, , 12:55 — REGNUM Огромные штрафы должны будут выплатить участники шоу «Маска» в случае нарушения договора. Об этом заявил генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

«У нас штрафы доходят до миллиона рублей, если человек нарушил условия договора и раскрыл тайну раньше времени», — сообщил Вайнштейн.

Он рассказал, что атмосфера тайны вокруг шоу даже вызвала некоторые сложности в семье самого продюсера. Родственники на него обижаются из-за того, что он не раскрывает даже им подробности шоу.

По словам Вайнштейна, секрет необходимо хранить до конца, иначе шоу лишится той магии, которая сейчас в нем есть.