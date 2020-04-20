Москва, , 12:38 — REGNUM Выставку «Это было навсегда, пока не кончилось» после снятия карантина проведут в Государственной Третьяковской галерее. Об этом сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова в интервью «Российской газете».

«Пандемия не навсегда. Эту выставку мы откроем в течение 10 дней после снятия карантина», — заявила Трегулова.

Она рассказала, что выставка посвящена эпохе брежневского застоя и является второй частью задуманной трилогии. Первой частью стала выставка «Оттепель», показанная еще в 2017 году. Третья часть будет посвящена перестроечному периоду.

Директор напомнила, что двери для посетителей музей закрыл 18 марта. Несколько выставок, запланированных в этом году, не состоялись и планируются к показам после прекращения мер самоизоляции или переносятся на следующий год.

Так, отложена на 2021 год выставки современного индийского искусства, которую собирались открыть в июне 2020 года. Также музей планирует продлить выставку-эксперимент «Русская сказка. От Васнецова до сих пор», которая открылась незадолго до закрытия музея.