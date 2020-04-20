Москва, , 12:11 — REGNUM Российский композитор Александр Вустин умер в воскресенье, 19 апреля, в возрасте 76 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Союза композиторов России.

«19 апреля 2020 года в Москве умер композитор Александр Вустин», — сообщается в некрологе.

Композитор не дожил до своего очередного дня рождения всего пять дней. Музыкант родился в Москве 24 апреля 1943. Там же окончил Московскую консерваторию и работал на Всесоюзном радио.

Первые свои произведения Вустин сочинил в конце 1970-х годов. За свою жизнь он написал большое количество сочинений, исполнявшихся в России и за рубежом. В творческом багаже композитора кроме инструментальных сочинений имеется одна опера — «Влюбленный дьявол», которую он написал в 1991 году.