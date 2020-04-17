Штат Калифорния, США, , 17:12 — REGNUM Голливуд крайне обеспокоен ситуацией, сложившейся в производстве и прокатов фильмов в США. Отрасль теряет десятки и сотни миллионов долларов и конца этого финансового ужаса не видно — пандемия коронавируса свирепствует на территории страны.

Гильдия режиссеров учредила специальный комиссию по спасению — комитет по вопросам срока и условий возобновления кинопроизводства. Об этом сообщает авторитетное издание The Hollywood Reporter. Главой организации назначен режиссер Стивен Содерберг (его фильм «Заражение» сегодня самый скачиваемый с интернете).

В задачу комитета входит, прежде всего, выяснение после консультаций с эпидемиологами, врачами, сроков, когда уже можно будет приступить к работе. Все ведущие компании Голливуда были вынуждены приостановить съемки картин.