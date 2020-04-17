Вашингтон, , 15:53 — REGNUM В сети появился первый тизер-трейлер предстоящего анимационного сериала Madagascar: A Little Wild. Его опубликовали 16 апреля на YouTube-канале Madagascar Wiki.

Шоу расскажет о приключениях персонажей «Мадагаскара» в те времена, когда они были детьми. Премьера сериала намечена на 2020 год.

Напомним, Мадагаскар — это серия полнометражных анимационных фильмов о приключениях говорящих животных. Её созданием занималась студия DreamWorks Animation.

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