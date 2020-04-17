Токио, , 15:46 — REGNUM Премьеру полнометражного аниме-фильма Evangelion: 3.0+1.0 перенесли из-за пандемии коронавируса. Об этом 17 апреля сообщает «Мир Фантастики».

Выход картины перенесён на неопределённый срок — авторы фильма пока не решили, когда их работа увидит свет. Изначально премьера должна была состоятся 27 июня 2020 года.

Напомним, Evangelion: 3.0+1.0 — это четвёртый и последний полнометражный фильм в серии Rebuild of Evangelion. Он, как и предыдущие картины проекта, является ремейком одноимённого сериала 1995 года.

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