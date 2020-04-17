Бербанк, США, , 15:05 — REGNUM Шведский актер Стеллан Скарсгард ведет переговоры с компанией Disney+ об участии в спин-оффе «Звездных войн» — сериале «Кассиан Андор». Об этом сообщило издание Variety.

Новый сериал станет приквелом фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Журналисты издания сообщают, что главную роль в этом сериале играет Диего Луна.

Сюжет картины описывает события до того момента, как герой альянса Андор погибает на планете Скариф после того, как успевает поделиться выкраденными чертежами Звезды смерти.

Исполнительным продюсером проекта выступил американский сценарист Стивен Шифф.