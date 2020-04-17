Нью-Йорк, США, , 14:39 — REGNUM Тизер новой экранизации романа Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» опубликовал недавно созданный стриминговый сервис Peackock от NBC Universal на своей странице в Twitter.

Сюжет картины описывает события, происходящие в Лондоне в XXVI веке. Главный герой противостоит обществу потребления, где царят запреты на частную жизнь, моногамию, семью, историю.

Одну ролей играет Олден Эренрайк, известный зрителям по роли молодого Хана Соло. Роль матери главного героя играет Деми Мур.

По данным издания Entertainment Weekly, съемки картины удалось завершить до пандемии коронавируса, что говорит о возможности релиза экранизации в этом году.