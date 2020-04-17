Нью-Йорк, США, , 14:26 — REGNUM Крупный контракт на создание сразу трех многосерийных проектов заключило руководство стримингового сервиса HBO Max с известным продюсером, сценаристом и режиссером Джей Джеем Абрамсом. Об этом сообщило сетевое издание «Киноафиша».

Один из сериалов называется «Duster», в котором действие разворачивается в Америке 70-х годов прошлого века. Главным героем картины является водитель, состоящий в преступной группировке, который постоянно ввязывается в глупые и опасные ситуации.

Другим сериалом станет спин-офф «Сияния» под названием «Overlook». Серии проекта будут рассказывать пугающие истории, происходящие в одноименном отеле.

Третий сериал перенесет из бумажных комиксов на экраны членов Темной Лиги справедливости. Подробности сюжета этого сериала пока не раскрываются.

Напомним, стриминговый сервис HBO Max еще не начал работать. Показы на канале стартуют в мае.