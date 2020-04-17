Нью-Йорк, США, , 13:30 — REGNUM Тизер нового мини-сериала про литературного героя детективов Эрла Гарднера «Перри Мейсон» опубликовала телесеть HBO на официальном YouTube-канале.

Историю о детективе Мейсоне экранизировали уже неоднократно, как в форме сериалов, так и в виде полнометражных фильмов. Новый сериал будет рассказывать о времени, когда Мейсон работал еще не перешел на работу адвоката защиты.

Детектив должен будет раскрыть крупное дело, которое обнажит преступную изнанку города.

В главной роли снялся Мэттью Риз, известный по телесериалам «Братья и сестры» и «Американцы». Сценаристами картины выступили Ролин Джонс и Рон Фитцджеральд.

Исполнительным продюсером сериала стал Роберт Дауни младший. На экранах сериал появится 21 июня на HBO.