Анси, Франция, , 13:10 — REGNUM Организаторы международного анимационного фестиваля «Annecy», проходящего ежегодно летом в Анси (Франция) на берегу озера, подтвердили, что в нынешнем году фестиваль будет проведен в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Соответствующий пресс-релиз размещен на официальном сайте мероприятия.

Фестиваль состоится с 15 по 20 июня. В программу фестиваля организаторы отобрали десять российских анимационных фильмов.

Четыре анимации из России вошли в основной конкурс короткого метра: «Городская коза» режиссера Светланы Разгуляевой, «Мой галактический близнец Галактион» режиссера Саши Свирского, «Щастье» режиссера Андрея Жидкова, «10 000 уродливых чернильных пятен» Дмитрия Геллера в соавторстве с коллегами из Китая.

Мультфильм «Поговорим?» режиссера Екатерины Михеевой вошел в перечень участников перспективной анимации. В секцию молодых мастеров анимации попали картина Екатерины Невоструевой «Девочка-птичка» и «Теплая звезда» режиссера Анны Кузиной.

В конкурсе студенческих работ представлены анимации Александры Галицковой «Дирижабль неизвестного направления» и Кирилла Хачатурова «Голый».

Еще одна картина «Дичь» Ивана Дорна включена в программу телевизионных и созданных по заказу картин.