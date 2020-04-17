Москва, , 11:09 — REGNUM Онлайн-школа Examis, оказывающая услуги школьникам по подготовке к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), предоставила бесплатный доступ к своим занятиям на период действия режима самоизоляции до 30 апреля.

Пресс-служба уточняет, что доступ открыт к мини-курсам по всем основным предметам. В программу входят несколько роликов из платных курсов, конспекты и дополнительные материалы. После каждого видеоролика для проверки знаний проводится небольшой тест.

На данный момент доступно десять мини-курсов с более 40 видеороликами по шести предметам: русский язык, литература, английский язык, математика, история и обществознание. Создатели школы обещают сделать подготовку к ЕГЭ увлекательной и интересной.