Роттердам, Нидерланды, , 09:45 — REGNUM Специальный телеконцерт Europe Shine A Light, организованном взамен ежегодного музыкального конкурса «Евровидение-2020», в котором примет российская группа Little Big, покажет 16 мая Первый канал. Перечень телеканалов, которые будут в разных странах транслировать концерт, 16 апреля опубликовали организаторы мероприятия.

Как сообщают организаторы, в концерте прозвучат все композиции, выставленные на конкурс. Всего песен — 41. Шоу будут вести голландские ведущие Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит.

В ходе концерта будет организовано совместное исполнение участниками отмененного конкурса «Евровидение 2020», находящимися каждый у себя в стране, композиции Love Shine A Light группы Katrina And The Waves, победившей в «Евровидении 1997». Еще одним онлайн-номером станет исполнение поклонниками со всего мира песни победителя «Евровидение 1980» Джонни Логана What's Another Year.

В объявлении указывается, что концерт продлится около двух часов. Кроме национальных телеканалов, шоу будет транслироваться и на официальном канале конкурса в YouTube.