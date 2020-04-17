Лос-Анджелес, США, , 08:53 — REGNUM Джонни Депп решил зарегистрироваться в Instagram, таким образом, выступив с дебютом в социальных сетях. Актёр 16 апреля опубликовал свой первый небольшой ролик.

https://www.instagram.com/p/B_DPmUfJ-Th/

Депп сообщил, что это его первый опыт в соцсетях и ранее он ничем подобным не занимался. При этом актёр отметил, что сейчас «самое время начать диалог». Его первое выступление в Instagram было посвящено проблеме эпидемии коронавируса и тому, с чем сегодня сталкиваются люди.

В конце ролика Депп сообщил поклонникам, что вместе с гитаристом Джеффом Беком онзаписал кавер-версию песни «Isolation» Джона Леннона. Сечас на страницу актёра подписались уже более 1,6 млн человек.

Стоит отметить, что последнее время многие пользователи соцсетей бурно обсуждают историю противостояния Джонни Деппа и его бывшей жены Эмбер Хёрд в суде. Ранее в сеть выложили аудиоролики, которые дали понять, что бывшая супруга Деппа применяла к нему физическое насилие, при этом впоследствии выставив себя жертвой.

Читайте ранее в этом сюжете: Смешное видео Тома Харди с боем из «Венома» стало «вирусным» в сети