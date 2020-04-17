Лос-Анджелес, США, , 07:48 — REGNUM Disney выложила в сеть новый трейлер предстоящего фантастического фильма «Артемис Фаул», в котором она подтвердила дату премьеры картины на сервисе Disney+. Ролик был опубликован 17 апреля на странице кинокомпании в Twitter.

https://twitter.com/Disney/status/1250949830332936192

Картину режиссёра Кеннета Браны, созданную на основе серии книг ирландского писателя Оуэна Колфера, выложат на сайте Disney+ 12 июня 2020 года. В опубликованном видео зрителям показали новые сцены из предстоящего фильма.

Главную роль в «Артемис Фаул» исполнит молодой актёр Фердиа Шоу. В реализации проекта также приняли участие Джуди Денч, Хонг Чау, Джош Гад, Миранда Рэйсон, Джошуа Макгуайр и другие известные актёры.

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