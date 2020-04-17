Лос-Анджелес, США, , 07:13 — REGNUM Сериал про Лунного Рыцаря из комиксов Marvel начнут снимать в ноябре 2020 года. Об этом 17 апреля сообщил портал Screen Rant.

Шоу пока имеет рабочее название Good Faith, которое можно перевести, как «Добросовестность» или «Добрая воля». Начало съёмок запланировано на 16 ноября 2020 года.

Пока о проекте нет почти никакой информации, известно лишь, что в качестве главного сценариста выступит Джереми Слейтер, ранее работавший над «Академией Амбрелла».

В феврале 2020 года известный британский актёр Дэниэл Редклифф опроверг слухи о том, что это он исполнит главную роль в «Лунном Рыцаре». При этом исполнитель роли Гарри Поттера отметил, что не будет отказываться от присоединения к крупной франшизе, если ему понравится сценарий.

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