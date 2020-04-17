Полевской, Свердловская область, , 05:50 — REGNUM В Свердловской области под особую охрану взята территория одного из старейших водоёмов горнозаводского Урала в районе города Полевской. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики корреспонденту ИА REGNUM.

Режим особой охраны вводится согласно принятому правительством Свердловской области постановлению об утверждении положения о памятнике природы областного значения «Глубочинский пруд».

Таким образом на территории прилегающей к водоёму и на самом пруду запрещена деятельность, которая может негативно повлиять на сохранность нового памятника природы и экологию.

Отметим, что ранее в Свердловской области под особую охрану были взяты четыре аналогичных объекта. Такое же правительственное положение было разработано для озёр Балтым, Белое, Шарташ и Юрьев Камень.