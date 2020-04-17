Вашингтон, , 05:32 — REGNUM Стоимость акций Netflix достигла рекордной отметки, теперь одна из них торгуется по цене $426,75. Об этом 16 апреля сообщил журнал Variety.

Издание пишет, что, таким образом, стоимость Netflix сейчас составляет $187,3 млрд, в то время как стоимость Disney равна $186,6 млрд. По мнению автора статьи, за это стоит «поблагодарить» эпидемию коронавируса, которая принесла Disney множество проблем.

Ожидается, что Netflix лишь укрепит популярность своего потокового сервиса весной 2020 года, после того, как выложит на сайт новую порцию оригинального контента.

Как ранее сообщили аналитики, из-за карантинных мер, предпринимаемых в связи с эпидемией коронавируса, Disney ежедневно теряет около $30 млн. Стоит отметить, что, по их мнению, новый потоковый сервис Disney+, являющийся конкурентом Netflix, показывает хорошие результаты, постепенно увеличивая базу подписчиков. 9 апреля 2020 года Disney сообщила, что их количество превысило 50 млн.

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