Лос-Анджелес, США, , 04:24 — REGNUM Портал Screen Rant высказал предположение по поводу резкого похудения Чедвика Боузмана, которое удивило поклонников актёра. Статья была опубликована 16 апреля на сайте издания.

https://www.instagram.com/tv/B_BgHvnF0UI/

Боузман очень удивил фанатов, когда выложил в Instagram небольшое видео, в котором высказался на тему нехватки в США средств индивидуальной защиты в условиях эпидемии коронавируса. Поклонники заметили, что во внешности актёра произошли радикальные изменения.

https://twitter.com/big_business_/status/1250631712591183872

Издание предположило, что резкое похудения Боузмана связано с его новой ролью в фильме Da 5 Bloods, который снимает режиссёр Спайк Ли. Картина будет выполнена в жанре военной драмы, её сюжет расскажет о четырёх военнослужащих США, возвращающихся во Вьетнам с целью найти останки погибшего командира и некие припрятанные сокровища.

Стоит отметить, что в списке ближайших проектов Чедвика Боузмана также числится фильм «Чёрное дно». Его сюжет расскажет о жизни Ма Рейни — одной из первых профессиональных исполнительниц блюза, которую часто называют «матерью» этого музыкального жанра.

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