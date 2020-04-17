Лос-Анджелес, США, , 04:01 — REGNUM Том Харди выложил в сеть видео, в котором показан процесс съёмок финального боя кинокомикса «Веном». Он опубликовал ролик 16 апреля на своей странице в Instagram.

Таким образом, поклонники картины получили возможность увидеть как выглядит сцена до наложения на неё спецэффектов. Фанатов киновселенной очень рассмешил этот ролик, в который также была добавлена специфическая музыка. Всего за 15 часов после публикации видео набрало более 1 млн просмотров.

https://www.instagram.com/p/B_CTdekAVb7/

Фильм «Веном» режиссёра Рубена Флейшера вышел на экраны в октябре 2018 года, Том Харди исполнил в нём главную роль. При бюджете $100 млн картина собрала в мире более $856 млн.

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