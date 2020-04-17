Токио, , 03:43 — REGNUM Создатели популярного аниме-шоу «Чёрный клевер» могут приостановить выпуск новых серий из-за эпидемии коронавируса. Об этом 16 апреля сообщил портал Comicbook.

Инсайдер, известный в Twitter под ником Spytrue, написал на своей странице, что показ новых серий «Чёрного клевера» будет приостановлен после выхода 132 эпизода.

https://twitter.com/Spytrue/status/1250845398010408960

Он не сообщил точную причину, однако издание предполагает, что создатели шоу, как и многие другие их коллеги, столкнулись с проблемами формата удалённой работы.

Ранее стало известно, что создатели аниме-сериалов «Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире» и Sword Art Online решили отложить премьеры продолжений. Ожидается, что в выпуске эпизодов таких популярных шоу, как «Ван пис» и «Покемон» также произойдёт перерыв.

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