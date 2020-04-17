Каракас, , 03:27 — REGNUM Священный камень народа Пемон «Бабушка Куэка», который был вывезен из Венесуэлы в Германию, вернулся в Боливарианскую Республику, 16 апреля заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в ходе выступления, опубликованного в Twitter.

В 1998 году камень был предоставлен экс-президентом Венесуэлы Рафаэлем Кальдерой для художественной композиции в Берлинском парке. Переговоры его о возвращении длились с 2010 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября заместитель председателя Единой социалистической партии Венесуэлы Адан Чавес призвал укрепить Континентальную сеть поддержки коренных народов.

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