Москва, , 00:16 — REGNUM Творческие конкурсы в вузы, подведомственные Министерству культуры РФ пройдут в 2020 году в онлайн-формате для большинства специальностей.

Когда именно будут проводиться испытания, зависит от окончательных сроков сдачи ОГЭ и ЕГЭ в школах. По некоторым творческим специальностям в министерстве все еще допускают возможность проведения очных испытаний, но списка этих специальностей пока еще нет. Также может измениться дата начала учебного года в школах искусств, из-за коронавируса она может быть передвинута на 1 ноября. Летнюю сессию в творческих вузах планируют также провести в дистанционном формате, в зачет студентам также пойдут результаты предыдущих семестров. Напомним, из-за распространения опасной коронавирусной инфекции учеба в большинстве российских вузов происходит дистанционно.