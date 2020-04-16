Москва, , 23:38 — REGNUM О распаде группы MBAND сообщил ее продюсер Константин Меладзе 16 апреля в Instagram.

По словам Меладзе, члены трио — Никита Киоссе, Анатолий Цой и Артем Пиндюра начинают сольную карьеру. О том, почему это произошло и чья это была инициатива, продюсер умолчал. Меладзе отметил успехи коллектива, но заметил, что «пришло время двигаться дальше».

Мнения поклонников, узнавших новость, разделились. Некоторые были огорчены тем, что не услышат новых совместных треков молодых исполнителей и тем, что на эстраде практически не осталось чисто мужских групп. Другие же указывали на то, что популярность MBAND в последнее время сильно потускнела, так что итог вполне закономерен.

Напомним, группа MBAND возникла в 2014 году, ее участники стали победителями в реалити-шоу «Хочу к Меладзе». Первая же их песня «Она вернется» стала хитом. Первоначально в группе было четыре участника, но в ноябре 2015 года ее покинул Владислав Рамм, решивший начать сольную карьеру.