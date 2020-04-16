Москва, , 22:48 — REGNUM Премия в области детективной и остросюжетной литературы и кино «Русский детектив» начала прием заявок.

Учредителем премии стал одноименный цифровой телеканал при поддержке издательской группы «Эксмо-АСТ», социальной сети читателей книг LiveLib и Российской государственной библиотеки. Целью премии является развитие детективного жанра, повышение его статуса в литературном сообществе и поиск новых имен.

Номинироваться на премию могут произведения, созданные с 17 апреля 2019 года по 14 апреля 2020-го, опубликованные на электронных или бумажных носителях тиражом от 2−3 тысяч экземпляров.

Награды будут присуждаться в десяти номинациях: «Преступление и наказание — Детектив года», «Автор года», «Открытие года», «Вклад в развитие жанра», «Выбор читателей», «Лучший иностранный детектив», «Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив», «Лучший фильм в жанре детектив», «Дебют года», «Детский детектив».

Среди членов жюри — журналисты, писатели и кинематографисты, в том числе такие известные авторы, как Александра Маринина и Данил Корецкий. Почетным членом жюри стал японский писатель Содзи Симада, один из создателей жанра «хонкаку-детектива» — своеобразной литературной игры, где читателю дается вся информация, необходимая для раскрытия криминальной загадки.

Заявки принимаются до 15 мая, лонг-лист премии будет сформирован к первым числам июня. 10 июня на сервисе LiveLib начнется народное голосование, которое определит состав шорт-листа, с которым в сентябре начнет работать жюри.

Напомним, доля произведений детективного и остросюжетного жанра среди книг, изданных издательством «Эксмо» в 2019 году, составляет 59%.