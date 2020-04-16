Москва, , 21:43 — REGNUM К созданию спектакля «Месяц в деревне. Самоизоляция» приступает Театр на Малой Бронной под руководством Константина Богомолова.

Спектакль по пьесе Тургенева должен стать первой постановкой театра после окончания эпидемии и связанных с нею запретов на массовые мероприятия. В свое время «Месяц в деревне» в постановке Анатолия Эфроса был одной из визитных карточек Театра на Малой Бронной. Теперь театр снова вводит это классическое произведение в свой репертуар. Константин Богомолов обещает, что осовременивание не коснется тургеневского текста, а ограничится лишь помещением его в актуальный контекст.

В новом прочтении герои спектакля — богатая семья московского чиновника, самоизолировавшаяся в своем подмосковном доме во время пандемии.

Напомним, пьеса Ивана Тургенева была написана в 1850 году и впервые поставлена на сцене московского Малого театра 22 года спустя. В центре произведения — семья богатого помещика Ислаева и студент Алексей Беляев, нанятый учителем к десятилетнему сыну хозяев дома и ставший центром запутанной любовной истории.

Также напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции массовые культурно-развлекательные мероприятия, включая театральные постановки в России отменены, гражданам предписано соблюдать режим самоизоляции.