Москва, , 20:53 — REGNUM Юмористическое шоу «Стендап андеграунд» стартует на канале СТС 26 апреля

Создателями необычной для канала программы являются продюсеры Александр Незлобин и Сергей Светлаков. В съемках шоу, проходивших на сцене Театра Маяковского, участвовали 20 комиков, которые решили попробовать себя в этом не очень привычном для нашей страны жанре свободного комического монолога.

В шоу нет заранее подготовленного сценария, и снималось оно в камерной обстановке. Режиссером проекта выступил Александр Незлобин, для которого это тоже новый опыт. По его словам, задача проекта — «создать экосистему», в которой начинающие артисты могли бы творчески расти.

Сергей Светлаков считает стендап языком нового поколения. Артист уверен, что шоу дает интересные возможности как для участников, получивших шанс показать себя на всю страну, так и для канала, чей арсенал обогатится новым жанром.

Напомним, стендап — это малая комедийная форма, в которой артист не читает репризу, а свободно общается с аудиторией, рассказывая байки, анекдоты, играя словами или даже жонглируя, демонстрируя фокусы и забавные музыкальные номера. Жанр зародился и получил широкое распространение в США в 40-х годах, но до сих пор пользуется популярностью.